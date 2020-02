GdS – Inter, soldi e prestigio: 14 milioni di motivi per sperare nell’Europa League

Nonostante i tentativi degli ultimi anni da parte della Uefa, il fascino della Champions League è ancora distante dalla concezione che i club – soprattutto quelli italiani – hanno dell’Europa League. L’Inter, retrocessa dopo essere arrivata terza nella fase ai gironi della Champions, ha dunque l’obbligo di provarci. Sia perché si ritrova adesso una squadra competitiva con alternative all’altezza ed ha quindi tutte le possibilità per farcela, ma anche per altri motivi che questa mattina ha sottolineato La Gazzetta dello Sport.

Innanzitutto, perché si tratta di un trofeo prestigioso all’interno di un percorso contro squadre molto forti in Europa, che aiuterebbe la squadra a crescere in vista delle prossime stagioni. Oltre al prestigio e all’ambizione personale di Antonio Conte che in carriera non ha ancora alzato un trofeo nelle competizioni europee in cui ha partecipato, vi sarebbe anche l’aspetto economico. Andando avanti in tutte le fasi sino alla finale, il club si aggiudicherebbe 14 milioni di euro, più altri 4 nel caso in cui dovesse tornare a casa con un successo.

