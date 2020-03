GdS – Inter, tutto sull’Europa League: l’obiettivo adesso è la finale

Testa alla coppa, a partire da maggio. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, tra poco più di un mese saranno dieci anni dall’ultimo successo europeo dell’Inter. Una distanza che va colmata proprio nel 2020 con un obiettivo: arrivare in fondo all’Europa League da protagonisti. L’avventura internazionale diventa così prioritaria, viste distanza e situazioni per lo scudetto: mirino puntato su Danzica, dove si terrà la finale, un traguardo mai centrato da Antonio Conte.

Niente rotazioni né turnover: solo priorità per la Beneamata che l’Europa League l’ha sempre vissuta come parallela al campionato, senza riscrivere le proprie gerarchie. Una missione quella europea che servirà anche per apprendere la giusta esperienza, per gestire le gare calde e per evitare errori internazionali come contro il Borussia Dortmund o a San Siro con il Barcellona. Un lavoro che servirà a Conte e ai suoi per forgiarsi, ripartendo dai suoi uomini europei: Diego Godin, protagonista con 2 Europa League e 3 Supercoppa, ed Eriksen, che con Ajax e Tottenham ha raggiunto gli 81 match internazionali giocati.

