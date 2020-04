GdS – Inter, videocall e analisi dei dati fisici: Conte è un martello anche a distanza

Allenamento guidato a distanza da Conte e Pintus per allontanare lo spettro dell’inattività dal mondo nerazzurro. La Gazzetta dello Sport racconta la nuova era dell’Inter contiana, con il tecnico interista costretto a guidare e a guardare i suoi da lontano, tra incitamenti e fiducia nei confronti della loro professionalità.

Cyclette e tapis roulant recapitati ai calciatori sprovvisti di strumenti per restare sul pezzo e videocall su Zoom per correggere o incitare i suoi ragazzi da parte di Conte, provando perché no anche a fare gruppo. Fondamentale poi la raccolta dei dati fisici utili ad analizzare quello che sarà il dispendio di energie dei protagonisti in vista di un possibile tour de force dettato dalla ripresa. L’Inter ed il tecnico nerazzurro hanno ispezionato da cima a fondo le risposte dei propri ragazzi sin dal ritiro di Lugano ed ora attendono i primi lavori di campo, anche se individuali. Ripartire dai concetti assimilati, curando attraverso la sala video i diversi accorgimenti per minimizzare ulteriormente gli errori: Conte segue i suoi a distanza e non perde di vista il traguardo, anche in tempi di sosta forzata.



