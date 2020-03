GdS – Juventus-Inter, la moviola: Guida supera l’esame Stadium senza affanni

Una gara senza grandi dubbi, equilibrata nei giudizi da entrambe le parti: missione compiuta per l’arbitro Guida, fischietto di Juventus-Inter, che supera a pieni voti la missione Allianz Stadium. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, sono giuste infatti le valutazioni sul tocco incolpevole di Young sul tiro di Douglas Costa dopo 3′ e su quello di Bonucci in area di rigore al minuto 11. Non c’è calcio di rigore in nessun caso: il nerazzurro ritrae la mano, chiusa dal corpo, mentre l’episodio che coinvolge lo juventino nasce da una carambola.

Gli spalti vuoti dell’Allianz Stadium favoriscono il direttore di gara anche nel captare le proteste accese di Padelli, espulso dalla panchina dopo aver alzato la voce per il giallo a Brozovic dopo l’intervento duro su Matuidi. Giusto il giallo a Skriniar su Ronaldo, eccessivo invece quello per Vecino al minuto 71 visto anche il contatto col pallone. Manca un giallo a CR7 nel finale quando, stizzito, ha allontanato la palla rallentando il gioco. Dettagli che non incidono in maniera decisiva sul match: promosso Guida in un big match senza gli applausi dello Stadium.

