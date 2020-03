GdS – Juventus-Inter, le pagelle del match: Handanovic risponde bene, LuLa ed Eriksen bocciati

Esce sconfitta dall’Allianz Stadium l’Inter di Antonio Conte, caduta sotto i colpi di Ramsey e Dybala che sono riusciti a regalare i tre punti all’undici di Sarri nel secondo tempo. Equilibrio spezzato dal tocco decisivo dell’ex Arsenal che sblocca il punteggio prima del gran raddoppio firmato dall’argentino. Ed è proprio la Joya, secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo del match: 7,5 per il bianconero, protagonista contro i nerazzurri. Tra le fila della Beneamata, buona la prova di Handanovic che torna ad indossare i guantoni e a difendere i pali dell’Inter con la solita qualità.

6,5 per lo sloveno dalla rosea che lo premia per gli interventi su de Ligt e Matuidi, allontanando le colpe dei gol incassati. Peggiore in campo invece Romelu Lukaku: il belga “resta a lungo ingabbiato nelle maglie bianconere” e non riesce a liberare tutto il suo potenziale, complici anche i pochi palloni che gravitano nella sua zona. 5 in pagella per l’ex Manchester United così come per Lautaro, più sponde che occasioni, ed Eriksen, che non cambia il volto del match dalla panchina. 5,5 invece per Antonio Conte: avvio in salita dei suoi e crollo post gol di Ramsey, senza possibilità di ribaltare il risultato dalla panchina.

