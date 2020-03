GdS – Juventus-Inter, non solo il 13 maggio: spuntano nuove date, ma tutto dipende dai bianconeri

La scelta della Lega di rinviare Juventus-Inter al prossimo 13 maggio ha fatto infuriare sia i tifosi sia gli addetti ai lavori, con Marotta che ha scelto di ruggire in prima persona dopo la decisione dei vertici del calcio italiano. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport però, la data fissata per il recupero del match scudetto rappresenta soltanto una data limite, ovvero la prima utilizzabile in caso di lieto fine per tutte le competizioni delle due squadre protagoniste.

La rosea racconta infatti di nuove possibilità relative al possibile recupero del match già nel mese di aprile. Nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire ad ottenere la qualificazione per i quarti di Champions League o per le semifinali, il big match con i nerazzurri verrebbe recuperato prima. 8 e 15 aprile le date dei quarti di finale, 29 aprile e 6 maggio invece le date delle semifinali: in caso di battuta d’arresto dei bianconeri, Juventus-Inter verrebbe recuperata già ad aprile. Tutto ancora da scrivere il calendario dei nerazzurri, a meno di nuovi rinvii.



