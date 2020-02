GdS – Juventus-Inter verso le porte aperte: c’è la disponibilità della regione Piemonte

Incredibile dietrofront in vista del derby d’Italia tra Juventus e Inter di domenica sera. Come riferito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in occasione del match scudetto dall’Allianz Stadium si va verso la riapertura delle porte. La partita, dunque, potrà essere vista dai tifosi direttamente allo stadio, o almeno queste sono le impressioni delle ultime ore. Perché una parte la Lega di Serie A non ha ancora diffuso alcun comunicato a riguardo, mentre dall’altra il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha affermato di “ritenere che ci siano finalmente le condizioni per chiedere al Governo un graduale ritorno alla normalità”.

Altro indizio è rappresentato dal fatto che la vendita dei biglietti sul sito bianconero non si è certo arrestata. Ovviamente bisognerà attendere le disposizioni del governo, dal momento che nelle ordinanze precedenti il limite nella regione Piemonte era stato fissato al 29 febbraio. È probabile che fra oggi – è in programma anche la riunione del Gos (l’organismo che si occupa della sicurezza allo stadio) di Torino – e domani arrivi la decisione definitiva. Per buona pace di Antonio Conte che nella giornata di ieri aveva auspicato la riapertura degli stadi ai tifosi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!