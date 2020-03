GdS – Juventus, nessuna reazione al rinvio con l’Inter. E lo stadio resta un fortino per i bianconeri

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha scelto infatti di non commentare la decisione relativa al rinvio della sfida di campionato contro l’Inter, fissata per il prossimo 13 maggio. Nessuna risposta nemmeno nei confronti delle dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta, furioso contro la decisione di non giocare il big match a porte chiuse, andando a comprimere ancor di più il calendario interista.

La scelta di giocare il match a porte aperte il prossimo maggio, dando un’occhiata ai numeri, favorisce di fatto i bianconeri che davanti al proprio pubblico hanno raccolto 34 punti su 36 in Serie A e 9 su 9 in Champions League. Restano le parole pronunciate da Agnelli a Radio24 lo scorso lunedì dove ha parlato di “tutela della salute pubblica come priorità per il Paese”. Non è escluso un nuovo possibile intervento del numero uno del club bianconero nelle prossime ore, nel tentativo di rendere più mite un clima fin qui bollente.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!