GdS – Kurzawa il nome nuovo per la fascia: piace il francese del PSG

La finestra invernale di calciomercato si avvicina e le temperature in casa Inter si fanno sempre più bollenti. Gli occhi dei nerazzurri restano fissi sulle novità in arrivo da Vidal, il tutto mentre si continua a lavorare per un esterno sinistro. La Gazzetta dello Sport riporta la priorità legata a Marcos Alonso, pupillo di Conte, con Darmian sullo sfondo ed un nuovo nome pronto a farsi largo tra la concorrenza. Si tratta di Layvin Kurzawa, laterale mancino della Nazionale francese e compagno di squadra di Mauro Icardi al PSG.

Profilo interessante per i nerazzurri che hanno deciso di seguire anche la nuova pista che porta al classe 1992 parigino. Non solo fascia, perché a centrocampo lo sguardo dei vertici interisti resta concentrato sulle novità in arrivo da Kulusevski. 40 milioni la richiesta dell’Atalanta, 35 il traguardo della Beneamata e la necessità di coinvolgere contropartite che pare doverosa. L’indiziato numero uno pronto a lasciare Appiano Gentile sarebbe Politano, ma l’affare dovrebbe coinvolgere anche il Parma. Ancora un groviglio la trattativa per lo svedese, destinata ad andare in porto solo dopo la fine del campionato, con luglio sullo sfondo ed una nuova stagione da programmare.

