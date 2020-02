GdS – La carriera speciale di Vivano tra errori alle buste e tribune in Premier League

Inter, Arsenal e Sporting Lisbona nel suo curriculum ma con zero presenze tra i tre club. La carriera di Emiliano Viviano, super tifoso della Fiorentina, è senza dubbio speciale. Nel ritratto disegnato da La Gazzetta dello Sport emerge il cambio repentino di città e maglie del calciatore nato a Fiesole e di indole senza dubbio viola. Marito della sua procuratrice, con la coppia formata da Wanda e Mauro Icardi che sarebbe nata solo a distanza di anni, l’ex numero uno della Sampdoria passò all’Inter nel giugno del 2011 praticamente per un errore del Bologna.

I rossoblù avevano presentato un’offerta superiore a quella nerazzurra alle buste ma per un pasticcio nella compilazione dei moduli, il giocatore passò interamente alla Beneamata. Ai tempi del Bologna era anche vice di Buffon in Nazionale, secondo le scelte di Prandelli, il tutto prima di passare ufficialmente all’Inter. Dopo poche settimane di allenamenti ad Appiano, un infortunio al ginocchio lo costringe a sei mesi di box. Riparte da Palermo, passa alla “sua” Fiorentina che decide di non riscattarlo e si trasferisce all’Arsenal, ma da terzo portiere e senza presenze con la prima squadra. Torna in Italia e gioca per quattro anni con la Sampdoria. Mihajlovic lo porta con sé allo Sporting, ma l’attuale tecnico del Bologna viene esonerato dopo 10 giorni, complice il caos societario, e Viviano resta in Portogallo per sei mesi senza mai giocare. Sei mesi di prestito alla Spal da gennaio a maggio 2019 e la rescissione con lo Sporting: da settimane si allena con il preparatore dei portieri della Sampdoria, in attesa di una nuova chiamata. L’Inter con lui vuole cautelarsi: chissà se riuscirà a rubare il posto a Padelli diventando il primo tra i secondi post Handanovic.

