GdS – La preparazione dell’Inter in vista dell’imminente ripresa

Ancora non è stata stabilita una data con precisione ma una cosa è certa: l’Inter sarà la prima a scendere in campo insieme al Napoli dopo mesi di stop dovuti alla pandemia di Covid-19. Tra circa due settimane infatti è previsto il ritorno della semifinale di Coppa Italia che vede i nerazzurri impegnati al San Paolo per cercare di ribaltare il risultato di San Siro che visto uscire il Napoli vincente per 1-0.

Col ritorno in campo imminente Antonio Conte dovrà accelerare con le sedute tattiche; il mister nerazzurro infatti fino a questo momento aveva svolto una vera e propria preparazione precampionato per fare in modo che i giocatori ritrovassero in maniera più rapida la forma persa a colpa del lungo stop. Da Appiano è stato segnalato anche un larghissimo uso di materiale video per studiare varie partite giocate in diversi momenti della stagione; Conte infatti, da bravo perfezionista, non vuole lasciare nulla al caso e con la ripresa vuole giocarsela su tutti i fronti possibili al massimo delle possibilità.

