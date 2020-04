GdS – La Serie A adesso considera il modello olandese: playoff ultima carta da giocare

Inevitabilmente, la scelta del governo di tenere chiusi i centri sportivi fino al 18 maggio avrà ripercussioni sul campionato italiano. Se ottimisticamente fino a pochi giorni fa si teorizzava una ripresa delle attività al 4 maggio in modo da far ripartire il campionato nei primissimi giorni di giugno, ecco che l’intero sistema è adesso portato a fare nuove riflessioni. La Serie A, sulla base delle nuove direttive, non inizierebbe prima di metà giugno e, per far fronte alla data limite del 3 agosto imposta dalla Uefa per la chiusura del campionati nazionali, rimarrebbe pochissimo margine.

Stando a quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Coni è pronto a sollecitare a questo punto la Federcalcio a riconsiderare il modello olandese, che ha deciso di fermarsi congelando la classifica per preservare la prossima stagione. Così facendo, però, potrebbe rispuntare una vecchia idea del presidente della FIGC Gabriele Gravina, vale a dire l’ipotesi playoff. Per decidere campionato e retrocessioni quest’ultima rimane senz’altro l’ultima carta possibile da giocare sul tavolo, anche se come sappiamo sarebbero pochissimi i club ad accettare una modifica così sostanziale al vigente regolamento a stagione in corso.

