GdS – L’affare Spinazzola rischia di saltare per l’Inter: Roma pronta al dietrofront

L’Inter non è più disposta a fidarsi ciecamente di Leonardo Spinazzola. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport che rivela alcuni retroscena in merito alla trattativa che vede protagonisti i nerazzurri di Conte e la Roma di Fonseca. Mentre i giallorossi sono pronti ad assicurarsi l’attaccante interista, la Beneamata ha scelto di indagare nello specifico le condizioni dell’ex Juventus ed Atalanta ed i nuovi interrogativi non sono piaciuti al club capitolino.

Secondo l’edizione online della rosea, la Roma sarebbe clamorosamente pronta a far saltare l’affare perché irritata dalla doppia decisione dell’Inter. I nerazzurri hanno infatti sia chiesto ulteriori visite mediche per il giocatore sia il cambio di formula per l’acquisto, passando dall’obbligo al diritto di riscatto. Giallorossi piccati per l’atteggiamento della Beneamata, con l’affare che rischia così di saltare già nella giornata di domani secondo il quotidiano sportivo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!