GdS – Lautaro-Barca: i tempi si dilatano notevolmente e la telenovela continua

Continua il bombardamento mediatico proveniente dalla Catalogna; i giornali ne sono sicuri, il Barcellona continuerà l’assalto a Lautaro Martinez. La svolta potrebbe essere arrivata con la trattativa in via di conclusione con il Manchester City per Nelson Semedo, che porterebbe nelle casse blaugrana un gruzzolo di 40 milioni da reinvestire sull’attaccante argentino.

La situazione, però, è tutt’altro che così semplice; l’unica certezza al momento, infatti, è che i tempi si sono ampiamente dilatati e che quindi questa telenovela avrà ancora molte puntate. Fondamentali nell’affare sono due date: il 30 giugno e il 7 luglio. La prima è la data di scadenza per tutti quei club che hanno bisogno di pareggiare il proprio bilancio, tra cui non c’è più l’Inter grazie alla cessione di Icardi, mentre la seconda è la data di scadenza della clausola rescissoria di Lautaro Martinez, superata la quale i catalani non avranno più la possibilità di forzare la mano con l’Inter.

Alla luce di tutto questo i nerazzurri continuano a resistere al pressing asfissiante del Barcellona; l’Inter infatti non ha bisogno di vendere e inoltre ancora non avrebbe un eventuale sostituto in pugno. Con il rifiuto dell’offerta di 5o milioni + due contropartite e con le parole di Ausilio, i nerazzurri hanno chiarito e consolidato la loro posizione; l’Inter conta molto su Lautaro per il futuro e se qualcuno è interessato al suo cartellino dovrà stare alle condizioni dettate dalla società.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!