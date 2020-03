GdS – Lautaro, l’Inter dice no agli scambi: solo il Barcellona in corsa

Il Barcellona vuole Lautaro ma l’Inter resiste ed alza il muro. La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto della situazione in merito al corteggiamento dei catalani per l’argentino, protagonista di una super stagione con i nerazzurri ed esploso definitivamente agli ordini di Antonio Conte che ha saputo apprezzarlo e valorizzarlo, mettendolo al centro della Beneamata. I catalani continuano il loro pressing asfissiante ma la società di Viale della Liberazione non concede sconti ed allontana tutte le altre pretendenti.

Che sia un’operazione difficile per il Barcellona lo si era capito dalla volontà del club di inserire diverse contropartite tecniche nell’affare. Due o addirittura tre giocatori per convincere l’Inter raccontano le particolarità di un affare tutt’altro che semplice da concretizzare, nonostante il placet di Messi. Tanti, in ottica crisi europea, i 111 milioni di clausola chiesti dalla Beneamata. I nerazzurri non vogliono concedere sconti e chiudono le porte alle concorrenti, come il Manchester City di Guardiola. Solo cash, al massimo l’inserimento di una sola contropartita per Lautaro che non ha manifestato segnali di rottura e che vuol vincere con l’Inter. Servirà uno sforzo importante per i catalani, ed in questi periodi immaginarlo non è semplice.

