GdS – Lavoro extra per Conte, in campo da “martello” per evitare cali di tensione

Vietato abbassare la guardia in casa Inter. Lo sa bene Antonio Conte che è già pronto a tenere i suoi sul pezzo, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, dopo la domenica libera concessa alla Beneamata da parte del tecnico. Occhio ai cali di tensione, pericolosi in tempi “normali” ed oggi ancora più delicati con la Serie A nel caos.

Legittimo pensare, secondo la rosea, che la squadra sia confusa, con gli allenamenti fissati senza sapere quale sarà l’avversario da affrontare in campionato o coppa. Attenzione anche agli stimoli dettati dalla classifica, con la Lazio attualmente lontana a e con un calendario ancora tutto da scrivere. In base però anche al lavoro tracciato dalla società nerazzurra in linea con la volontà di Conte, l’unità di intenti del gruppo interista eviterà possibili distrazioni legate alle vicende extra-campo, con i compiti del tecnico nerazzurro che abbracciano la necessità di ridare motivazioni in un periodo assai delicato. Cambiano anche le rotazioni: de Vrij, Skriniar e Bastoni sono fermi da due settimane e Conte dovrà rimettere in moto anche i suoi ragazzi per non farsi trovare impreparato.



