GdS – Lazio-Inter, previsti oltre 60mila spettatori: vicino il record stagionale per i biancocelesti

Vicinissime in campionato a livello di punti e come realtà, l’una a stretto contatto con l’altra e con due tifoserie gemellate e pronte a cantare insieme. Sfida vista scudetto tra Lazio e Inter in programma questa sera in uno stadio Olimpico che si preannuncia bollente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si viaggia verso le 60mila presenze ed è probabile che alla fine gli spettatori siano in numero maggiore anche rispetto a Lazio-Juventus che, ad oggi, rappresenta il record per i biancocelesti in stagione.

Tantissimi i tifosi nerazzurri in arrivo all’Olimpico: oltre 10mila interisti in arrivo tra una porzione di Curva Sud ed il settore Distinti Sud Ovest. Poche le preoccupazioni relative a possibili problemi di ordine pubblico visto anche il gemellaggio che abbraccia le due differenti tifoserie. Test in programma invece per le nuove procedure di ingressi allo stadio, da monitorare in vista di Euro2020 con quattro gare in programma all’Olimpico, compresa quella inaugurale del torneo che vedrà in campo gli Azzurri. Lazio-Inter match caldissimo ma atteso da una splendida cornice di pubblico: oltre 60mila per lo scontro ad alta quota.

