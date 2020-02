GdS – Le pagelle di Inter-Ludogorets: Sanchez il migliore, Lukaku decisivo. Ingenuo invece Godin

Missione compiuta per l’Inter che conquista il pass per gli ottavi già nel primo tempo contro un Ludogorets che scende in campo con onore, spaventando i nerazzurri nella prima mezz’ora prima di crollare sotto i due colpi interisti. Il migliore in campo del match, secondo La Gazzetta dello Sport, è Alexis Sanchez, autore di una prova più che positiva. E’ 7 il suo voto in pagella dettato dalla voglia messa in campo e dalla traversa centrata da lontano. Stesso voto per Lukaku che esulta, colpisce un palo, si divora un gol in avvio e si rivela ancora una volta fondamentale per la manovra interista.

Meno in luce rispetto ai propri compagni invece Godin: 5 in pagella per l’erroraccio sul gol – si fa spostare con troppa facilità da Cauly – e per diversi disimpegni sbagliati nel secondo tempo. Leggermente al di sotto della sufficienza anche Esposito: 5,5 per il classe 2002 che entra con tanta voglia ma riesce ad intuire pochi palloni giocabili. Bene D’Ambrosio e e Biraghi – 6,5 per entrambi – mentre Brozovic raggiunge la sufficienza piena nonostante uno spezzone di partita giocato con leggerezza.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!