GdS – Le pagelle di Inter-Napoli: lampi di Eriksen, Lukaku e Lautaro scollegati

Come ha ben spiegato Antonio Conte al termine della partita, l’inserimento di Christian Eriksen all’interno del gruppo, sia da un punto di vista tattico che fisico, sta richiedendo del tempo necessario. Il danese negli ultimi sei mesi al Tottenham ha visto davvero poche volte il campo, così l’intensità nel corso dei 90′ chiaramente ancora non riesce a gestirla al meglio delle sue possibilità. Nonostante ciò, il suo ingresso nel secondo tempo di ieri, ha dato qualcosa in più in termini di qualità alla squadra, che con la sua presenza in mezzo al campo è riuscita ad arrivare con più facilità sotto la porta del Napoli.

Nei voti di questa mattina, La Gazzetta dello Sport ha infatti designato Eriksen come il migliore assegnandogli il 6,5 in pagella. Di certo, un giudizio facilitato dalle prestazioni dei compagni che ieri sera non hanno brillato. Eccetto Padelli, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Barella e D’Ambrosio: tutti sufficienti secondo la rosea. Sul 5,5 si fermano invece Biraghi e Sanchez, ma soprattutto Lukaku e Lautaro che tra loro sembrano stranamente scollegati. Male Brozovic che termina la partita con un 5, anche se il peggiore in campo è un Sensi (5) ancora lontanissimo dalla bella copia di inizio stagione.



