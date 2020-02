GdS – Le pagelle di Ludogorets-Inter: Eriksen brilla, Biraghi impreciso. Promossi Godin e Moses

Vittoria importante quella dei nerazzurri che sprintano contro il Ludogorets mettendo nel mirino gli ottavi di Europa League. Nell’andata dei sedicesimi, Inter protagonista con Eriksen e Lukaku, entrambi in gol nello 0-2 finale giocato a Razgrad, in Bulgaria. Prima rete con la Beneamata per il danese, premiato da La Gazzetta dello Sport come migliore in campo tra gli uomini di Antonio Conte.

Gol, traversa ed un’ottima visione di gioco nel suo 7,5: questi gli ingredienti del calciatore messi in luce dalla rosea che, invece, sceglie Biraghi come uomo meno in forma tra i nerazzurri. Due gol divorati sul cross di Moses nel primo tempo e tante imprecisioni nel suo match che gli valgono il 5 in pagella, lo stesso voto assegnato a Lautaro. Positivo anche l’approccio di Lukaku e quello di Moses. Godin protagonista in difesa e zero tiri in porta verso i pali difesi da Padelli.

