GdS – Le pagelle di Udinese-Inter: Lukaku a ritmo CR7, Eriksen non incide

Sebbene qualche infortunio di troppo a centrocampo ed i nuovi innesti non ancora pienamente al centro dell’idea di gioco di Antonio Conte, l’Inter vince grazie ai cambi la sfida non semplice contro l’Udinese. La squadra non va quasi mai in affanno nel corso dei 90 minuti e riesce a prendere il pallino del match con gli ingressi decisivi di Marcelo Brozovic ed Alexis Sanchez che danno ai nerazzurri il buon vecchio equilibrio di sempre.

La Gazzetta dello Sport, infatti, nei voti assegnati questa mattina premia i due subentrati con un 7 al cileno ed un 6,5 al croato. Anche se il migliore in campo non può che essere Romelu Lukaku: doppietta, titolo di migliore in campo e 7,5 per lui. Altro 7 per Nicolò Barella che sale nettamente di giri quando torna a fare la mezzala, mentre per Vecino solo un 5,5 per l’imprecisione mostrata sotto porta nei tanti inserimenti.

Delude l’attesissimo Christian Eriksen ancora non a fuoco dal punto di vista tattico, mentre Moses se la cava con un 6. Stando ai nuovi arrivati si segnala ancora una volta una grande prestazione di Ashley Young che vale all’inglese il 6,5. Skriniar, Bastoni e Padelli raggiungono la sufficienza piena (6) per aver difeso al meglio la porta, mentre de Vrij come al solito va oltre i compiti difensivi e viene premiato con il 6.5 Peggiore in campo il giovane Esposito che si becca un 5: gli mancano ancora malizia e freddezza in zona realizzativa.

