GdS – Le quattro mosse di Conte per la maturazione dell’Inter, con Eriksen al centro di tutto

Deve continuare a lavorare per porsi sullo stesso livello dei grandi. Pieno processo di crescita per l’Inter, come ammesso dallo stesso Antonio Conte dopo il ko di domenica all’Olimpico contro la Lazio. Il percorso per la piena maturazione è ancora lungo, ma secondo La Gazzetta dello Sport sono quattro le mosse che potrebbero permettere ai nerazzurri di svoltare definitivamente, accelerando verso la Juventus con la voglia di superare i bianconeri per tornare alla vittoria.

La prima riguarda l’effetto sorpresa. Fondamentale, secondo la rosea, la capacità di cambiar pelle a partita in corso anche senza sostituzioni. La squadra di Conte resta prevedibile, viaggia sempre in base allo stesso spartito: Eriksen trequartista può dare una grossa mano sia all’attacco, bloccato negli scontri diretti, sia a tutto il meccanismo. La seconda mossa riguarda proprio il danese, un patrimonio da valorizzare perché si sa che la qualità porta successi. L’ex Tottenham è infatti ancora lontano dall’essere leader, complice un inserimento negli schemi interisti che non è stato favorito nonostante l’infortunio di Sensi. Il terzo passaggio riguarda poi l’infermeria: le defezioni di Handanovic e dei centrocampisti hanno minato il processo di crescita dei nerazzurri, spesso in emergenza e con il solito blocco di giocatori protagonista in campo. Ultima mossa riguarda gli scontri diretti: una sola vittoria dei cinque big match contro Juventus, Atalanta, Roma e due volte Lazio, con il successo che è relativo all’1-0 di San Siro contro i biancocelesti. Per invertire il trend servirà anche la spinta di Lukaku, finora a secco contro le top five ma pronto a suonare la carica per permettere ai suoi di accelerare ancora.

