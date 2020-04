GdS – L’Inter blinda Sensi: riscatto a 20 milioni, ma spunta lo sconto dal Sassuolo

Riscatto doveva essere e riscatto sarà. La Gazzetta dello Sport racconta l’affare Stefano Sensi, sempre più nerazzurro a titolo definitivo. L’Inter ha sciolto gli ultimi dubbi in merito al riscatto del centrocampista: fondamentale, in questo senso, la spinta di Antonio Conte che ha scelto di volerlo a tutti i costi, reputandolo imprescindibile per la sua Beneamata.

20 milioni destinati alle casse del Sassuolo con una possibilità di sconto relativa all’emergenza sanitaria ed al nuovo mercato, ricalibrato in base alla crisi che si prepara ad avvolgere il nostro calcio. Nel primo mese e mezzo nerazzurro, Stefano Sensi ha rappresentato il fulcro del gioco e della classe interista, protagonista in campo ed in quell’ora di gioco a Barcellona. Con il suo infortunio, l’Inter ha perso qualità e dinamismo in mezzo, cambiando faccia ed equilibri, alla ricerca di quel Sensi che è riuscito a trascinare l’undici di Conte già dalle prime giornate. Lo stop legato al Coronavirus gli ha permesso di recuperare a pieno dall’infortunio, in modo da farsi trovare già pronto ai nastri di partenza dell’ultima parte di stagione. Nelle prossime settimane Inter e Sassuolo potrebbero incontrarsi per uno sconto sull’acquisto di Sensi, blindato dai nerazzurri. Sarà l’ex neroverde il primo colpo del prossimo mercato estivo.



