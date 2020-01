GdS – L’Inter risponde alla Juventus, Lukaku a Ronaldo: la sfida scudetto continua

Otto vittorie su nove trasferte e 45 punti in classifica dopo 17 giornate: l’Inter di Antonio Conte – dopo tutte le difficoltà incontrare in questi mesi – è lì a giocarsi qualcosa di importante contro la super potenza Juventus. I nerazzurri escono vittoriosi dal San Paolo per 3-1 contro un Napoli irriconoscibile rispetto alle stagioni precedenti.

La partita, però, non era facile, soprattutto dopo la grande prestazione nel pomeriggio dei bianconeri: 4 reti a Cagliari e tripletta di Cristiano Ronaldo. L’Inter però è diventata grande e – come scrive La Gazzetta dello Sport – la risposta della squadra e di Lukaku (doppietta e 14 gol in campionato riscavalcando CR7) è più che convincente.

