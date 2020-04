GdS – L’Inter si aspetta il vero Eriksen: tre mosse per conquistare Conte

Sono state probabilmente frettolose le valutazioni attribuite nei confronti di Christian Eriksen dopo appena un mese dal suo arrivo a Milano, in un campionato nuovo e all’interno di un contesto tattico diverso dal consueto. Un periodo di adattamento, specialmente per un centrocampista abituato a galleggiare nella porzione più importante e decisiva del campo, va necessariamente consentito. Adesso, però, qualora si dovesse tornare a giocare, Antonio Conte vorrebbe vedere uno scatto in avanti soprattutto in termini di intensità, visto che la scarsa frequenza degli ultimi tempi al Tottenham lo aveva penalizzato.

Come ribadito questa mattina nell’edizione de La Gazzetta dello Sport, sono tre gli aspetti su cui il danese dovrà lavorare. Per prima cosa la corsa: nonostante non sia quel tipo di centrocampista grintoso che piace a Conte, dal punto di vista fisico ha fatto vedere di essere indietro. In secondo luogo la lotta a centrocampo: Eriksen dovrà entrare nella mentalità da guerriero del proprio allenatore e mostrare lo stesso spirito battagliero. Per ultimo, ma probabilmente l’aspetto più importante, l’inserimento tattico: all’interno di una struttura rodata, il corretto posizionamento del danese potrebbe rivelarsi la carta vincente dell’Inter da qui ai prossimi anni.

