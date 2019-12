GdS – Lo scatto di Conte per far valere la sua legge: la vetta a Natale è sintomo di successi

La necessità di accelerare per riprendere la Juventus e tornare in vetta, in una sfida destinata ad infiammare a lungo l’attuale Serie A. Antonio Conte riparte da San Siro e dalla sfida contro il Genoa: undici rivoluzionato ed ennesima battaglia per restare aggrappati al treno della capolista. La Gazzetta dello Sport evidenzia i doveri del tecnico interista, chiamato allo scatto per portarsi come al solito in vetta a Natale con i precedenti che gli sorridono.

Il 25 dicembre da allenatore Conte è infatti abituato a guardare tutti dall’alto. Tre stagioni alla Juventus e due al Chelsea: in 5 annate, 4 volte a Natale è salito in vetta subito dopo la Vigilia per poi esultare a maggio sia in Italia che in Inghilterra. La prima volta nella stagione 2011/2012: Juventus prima con il Milan a 34 punti a Natale ed esultanza finale a maggio per i bianconeri. Stesso copione ad un anno di distanza: primo da solo a 44 punti e secondo titolo in bacheca in primavera. Il tris arriva nella stagione 2013/2014: 46 punti della sua Juventus e primo posto certificato a fine campionato. Ma anche in Inghilterra la musica di Conte non cambia. Nel 2016/2017 il tecnico è primo con il suo Chelsea a Natale con 43 punti e a fine anno esulterà da vincitore.

Unico precedente non rispettato è quello della stagione 2017/2018: Blues terzi a Natale e quinti a fine campionato. Precedenti che strizzano l’occhio al girone di ritorno dell’Inter: il mister della Beneamata ha scelto di accelerare. Il tutto per provare a confermare la sua personalissima legge che, in carriera, gli ha regalato solo sorrisi.

