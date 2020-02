GdS – Ludogorets-Inter, le scelte di Conte: turnover e riposo per Lukaku, Bastoni ko

Vigilia europea per l’Inter, pronta a rituffarsi in Europa League per i sedicesimi di finale. Ad ospitare i nerazzurri sarà il Ludogorets in un match da non sottovalutare per gli uomini di Conte. Nelle ultime di formazione de La Gazzetta dello Sport che coinvolgono i nerazzurri, riflettori puntati su Moses e Biraghi, in pole per una chance a testa sulle fasce contro i bulgari. Eriksen punta ad una maglia da titolare mentre aumentano le percentuali relative ad un riposo per Lukaku, con il tandem Lautaro-Sanchez che scalpita.

Allenamento fissato alle 10 per i nerazzurri, a poche ore dalla partenza per Razgrad. Intorno alle 14, racconta la rosea, il volo che porterà l’Inter a Varna, poi 130km di pullman fino alla città che ospiterà la Beneamata. Conte dovrà fare a meno di 5 infortunati: Gagliardini, Sensi, Esposito, Asamoah ed Handanovic, con il capitano nerazzurro che potrebbe restare a Milano per lavorare ed accelerare i tempi di rientro. Fuori causa anche Bastoni, colpito dalla tonsillite. Aria di turnover per i nerazzurri, aspettando i sedicesimi della nuova competizione europea.

