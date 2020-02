GdS – Ludogorets, la perla di un calcio bulgaro preda di criminalità organizzata ed economia in crisi

Nerazzurri in scena a Razgrad questa sera, alle ore 18.55, per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Di fronte a loro, gli uomini di Conte troveranno il Ludogorets, squadra considerata come la Juventus di Bulgaria per la sua marcia trionfale nel massimo campionato: otto scudetti di fila dalla stagione 2011/2012 in un calcio che, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, vive un’epoca decisamente non facile.

La Nazionale di Stoichkov al Mondiale di Usa ’94 arrivò quarta e rappresenta una generazione d’oro che ha arricchito la storia del Paese fino all’inizio degli anni Duemila. L’ultima partecipazione a Coppa del Mondo o Europeo della Bulgaria è datata 2004: negli ultimi 16 anni praticamente zero cenni di storia. Colpa di un calcio che fatica ad emergere come vorrebbe, molto spesso macchiato dai rapporti che la criminalità organizzata riesce ad intavolare nel football bulgaro e con i quali orchestra e dirige partite, risultati e soprattutto scommesse. Il ruolo del presidente di un club di calcio in Bulgaria era considerato come uno dei mestieri più difficili al mondo: 15 patron uccisi in 12 anni, tra il 1993 ed il 2005. Le principali squadre del Paese, all’epoca, erano tra le mani della mafia bulgara che, post comunismo, era riuscita ad accaparrarsi una buona parte dell’economia delle maggiori città.

Il presidente del Ludogorets, Domuschiev, in Bulgaria possiede un vero e proprio impero. Dopo il crollo del comunismo ha gestito diverse aziende farmaceutiche che oggi fanno parte di Huvepharma. Attualmente possiede anche 7 canali tv, il 70% della flotta mercantile del Paese e terminal commerciali nel porto di Burgas, sul Mar Nero. La sua squadra è una perla del calcio bulgaro, in un mondo macchiato da troppe ombre.

