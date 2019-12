GdS – Lukaku contro Icardi, stessi gol ma dati opposti: il belga è l’ingranaggio perfetto per Conte

Stesso numero di gol ma lavoro completamente diverso. Mauro Icardi al PSG e Romelu Lukaku all’Inter hanno segnato esattamente 14 reti a testa. 5 in Champions League per l’argentino, soltanto 2 invece quelle del belga, molto più prolifico in campionato. Numeri che si eguagliano solo all’apparenza, perchè La Gazzetta dello Sport ha confrontato i loro percorsi affrontati fin qui, a quasi quattro mesi dall’inizio delle loro nuove avventure.

Più minuti per Lukaku (1842 contro 1162) ed una percentuale realizzativa più bassa rispetto ad Icardi (23,33% contro il 36,84% dell’argentino). La differenza sostanziale si nota però nella partecipazione alla manovra, argomento sempre ostico per l’ex nove interista. Il belga ha infatti raddoppiato i palloni giocati in media a partita rispetto al suo avversario (33,05 contro 15,55) duplicando anche i passaggi positivi (13,45 contro 7,1). Vicine al raddoppio anche le occasioni create, segno di maggior coinvolgimento nelle trame offensive nerazzurre così come le sponde per i compagni: 2,51 per Lukaku, 0,41 a partita per Icardi.

8,5 km percorsi in media ogni gara per l’ex Manchester United contro i 7,2 dell’argentino: nel conteggio mancano i tagli, i movimenti senza palla e le corse in campo aperto. Dati tutti difficilmente quantificabili, ma il dato sui chilometri percorsi in media ogni partita racconta tanto del significato di faticare per la squadra.

L’ultimo confronto è sui dribbling riusciti: 16 quelli dell’interista, 4 per il parigino. Dal campo allo spogliatoio, il clima è completamente diverso rispetto agli ultimi mesi, per il bene di Conte e dei suoi ragazzi. Simili solo all’apparenza Lukaku e Icardi, ma a raccontare le differenze ci pensano i numeri. Ed il tecnico interista si tiene stretto il suo gigante belga, cercato fortemente in estate, da ingranaggio perfetto della sua Inter.

