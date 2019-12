GdS – Lukaku l’instancabile con Ronaldo nel mirino: sfida a distanza per tornare in vetta

Ronaldo fa scappare la Juventus e Lukaku dovrà far rientrare in corsa l’Inter. Sfida a distanza tra numeri uno. I bianconeri momentaneamente a +3 da una parte e i nerazzurri ad inseguire, sperando di rimettersi in carreggiata. La Gazzetta dello Sport evidenzia il duello tra i top player della Serie A, con il gigante belga chiamato a fare di nuovo la differenza. L’ex Manchester United è instancabile: nelle ultime 9 di campionato post ko di Sanchez l’attaccante interista ha saltato solo 4′ contro il Brescia.

Peccati di lucidità dovuti anche alla sua condizione fisica lo hanno costretto al digiuno e alle imprecisioni nelle recenti uscite dei nerazzurri. Ma Conte per lui ha pronto un altro ruolo: quello di chioccia per i baby nerazzurri chiamati al grande salto. Esposito ed Agoume chiamati alle armi contro il Genoa, con i due giovani che saranno diciottenni dal 2020. Un anno appena compiuto invece per Romeo, il figlio di Lukaku che questo pomeriggio sarà sugli spalti di San Siro per guardare il suo papà esultare per lui. Giornata da protagonista per il belga, chiamato a fare la differenza: i suoi numeri per agganciare di nuovo il primo posto.

