GdS – Mercato Inter: ottimismo per Giroud, Gabigol sempre più vicino al Flamengo

C’è ottimismo in casa nerazzurra per l’assalto ad Olivier Giroud. Secondo La Gazzetta dello Sport le parti sarebbero infatti più vicine e la chiusura dell’affare potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana. Come riportato dalla rosea, la Beneamata è ferma a 5 milioni nella trattativa per il francese, con il Chelsea che avrebbe invece scelto di muoversi verso la direzione interista e di abbandonare i 10 milioni fin qui richiesti. Resta da limare qualche dettaglio sul contratto del giocatore: un anno e mezzo richiesto dall’Inter, 18 mesi invece per l’attaccante.

Molto dipenderà dalle due uscite dell’attacco interista: Politano e Gabigol. Il primo sembrerebbe più vicino al Milan rispetto ai giorni scorsi ed un suo addio in ottica rossonera rischia di chiudere le porte allo scambio con Llorente del Napoli. Per il brasiliano, in vacanza in Brasile post Flamengo, il club rubronegro è disposto a salire fino a 3,5 milioni per lo stipendio, ad un passo dai 4 richiesti dal giocatore. Ultimi assalti prima delle firme, con l’Inter pronta ad incassare i milioni necessari per il grande colpo a centrocampo.

