GdS – Mertens, gelo sul rinnovo con il Napoli: Inter pronta a tornare in corsa

La trattativa precedentemente in discesa per il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli sembra aver subito una brusca frenata. A raccontarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che racconta, nel dettaglio, la fase di stallo tra le parti che dura ormai da 40 giorni, con le pretendenti del belga – Inter inclusa – sempre pronte ad approfittare di un eventuale passo falso dei partenopei.

Dal 1 marzo ad oggi non ci sono stati passi avanti in relazione a quel clima disteso che ha avvolto il Napoli e Dries Mertens, prima pronto alla stretta di mano con i partenopei ed ora immobile in attesa del suo futuro. Sul piatto diverse questioni. La prima è relativa alla vicenda multe di 5 mesi fa: il belga ha pensato di risolvere la questione ammutinamento versando in beneficenza il corrispettivo da pagare al club ma De Laurentiis ha scelto di dire no. A ciò si è aggiunta la cassa integrazione per i dipendenti del Napoli e la questione relativa al taglio degli stipendi che rischiano di condizionare anche il rinnovo del belga.

Oggi, dopo 40 giorni di silenzio, sul rinnovo è calato il gelo. Occasione fondamentale per le pretendenti per accelerare il passo. Dall’estero Chelsea, Arsenal e Manchester United lo seguono con grande interesse mentre in Italia precedentemente si è mossa l’Inter, pronta a soffiarlo ai partenopei a zero. Fase di stallo in casa Napoli per il rinnovo di Mertens, in attesa di tornare in campo e di ravvivare i contatti tra le parti.



