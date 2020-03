GdS – Mertens, nuova love story con il Napoli: rinnovo e conferma in azzurro

Nuova storia d’amore tra Dries Mertens ed il Napoli. Come raccontato infatti da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga è pronto a firmare il rinnovo del contratto che lo legherà ai partenopei fino a giugno 2022, con un’opzione valida anche per un’ulteriore stagione. L’accordo economico è stato raggiunto sulla base di un bonus alla firma di 2,5 milioni di euro, rispetto ai 5 chiesti dal giocatore in fase di trattativa, e uno stipendio di 4,2 milioni di euro a stagione oltre a 500 mila euro di bonus, facilmente raggiungibili.

Questo il piano tracciato dal Napoli in accordo col giocatore, corteggiato anche dall’Inter che era pronta ad assicurarsi l’attaccante a parametro zero, regalando così ad Antonio Conte un rinforzo per la sua prima linea. Nella spinta verso l’accordo tra le parti è stata fondamentale anche la nuova linea dettata da Gattuso che è riuscito a risvegliare il suo Napoli, riportandolo nella zona calda di classifica in vista del finale di stagione. Nulla da fare dunque per i nerazzurri, pronti ad acquistare il belga a zero: Dries Mertens ha scelto di rinnovare con il Napoli.



