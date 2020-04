GdS – Milinkovic-Savic, offerta folle dal PSG: Lotito chiede almeno 100 milioni!

Potrebbe giungere una volta per tutte ai titoli di coda l’esperienza di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio. Nell’ultimo biennio sono stati molteplici i tentativi per soffiarlo ai biancocelesti, da parte del Manchester United su tutti e del Paris Saint Germain. Ma non solo, perché qualche timido sondaggio lo avevano fatto pure in Italia, Inter, Milan e Juventus. Il serbo, dopo una super stagione in cui spera di poter regalare lo scudetto al suo popolo, potrebbe però partire.

Destinazione estero, considerata la cifra spropositata richiesta dalla Lazio. Stando a quanto riportato da gazzetta.it, infatti, il presidente Claudio Lotito per il suo calciatore chiede non meno di 100 milioni. Leonardo, che lo considera un pallino sin dai tempi rossoneri, potrebbe tentare l’affondo al Paris Saint Germain. In questo caso, però, l’offerta potrebbe schizzare anche a 120-130 milioni di euro, visto che ai parigini piace pure l’esterno destro Marusic.

