GdS – Moses e Young al battesimo del derby: le ali dell’Inter pronte a volare

Le ali nerazzurre pronte a volare. Ashley Young da una parte, Victor Moses dall’altra: nel disegno tracciato da La Gazzetta dello Sport, i due esterni emergono per propensione offensiva e sono pronti al loro primo derby di Milano. Sbarcati entrambi a gennaio da primi rinforzi richiesti da Antonio Conte, gli ex Premier League inseguono una maglia che possa lanciarli di fronte al pubblico delle grandi occasioni con il solito piglio.

A Udine Moses ha regalato guizzi importanti soprattutto in campo aperto dal punto di vista offensivo, lasciando qualche buco di troppo in difesa sfruttato in corsia dai ragazzi di Gotti. Young invece si è già presentato da titolare a San Siro contro il Cagliari, pennellando per Lautaro Martinez l’assist del momentaneo vantaggio contro i rossoblù. Entrambi hanno la stracittadina nel mirino, con Candreva però pronto a scombussolare le carte di Conte per prendersi il palcoscenico del Meazza, stregato dalla sua nuova rinascita. Intensità, corsa e qualità oltre la metà campo: le ali dell’Inter sono pronte a volare.

