GdS – La moviola di Genoa-Inter: regolare il primo gol di Lukaku. Gagliardini rischia su Pinamonti

Non è sicuramente stata una delle partite più difficili della carriera di Davide Masssa. L’arbitro di Genoa-Inter, favorito dal predominio nerazzurro nel corso della gara e da pochi episodi da moviola, non ha commesso grosse sbavature avvicinandosi alla sufficienza piena. Il fischietto della sezione di Imperia, ad esempio, è stato bravo a non sanzionare alcuna irregolarità in occasione della prima rete di Romelu Lukaku in cui Zapata si lascia andare al suolo con troppa facilità Qualche dubbio, secondo l’analisi de La Gazzetta Sportiva di questa mattina, resta più che altro sul pallone toccato col braccio da Gagliardini in area di rigore nel duello con Pinamonti del primo tempo.

La moviola della rosea: “Al 16’ Criscito quasi si aggrappa a Moses trattenendolo in maniera più che plateale: giallo inevitabile. Al 26’ episodio in area Inter con il duello fra Pinamonti e Gagliardini: l’Interista reclama un mani dell’avversario ma le immagini mostrano che il primo a impattare col braccio aperto sul pallone è proprio il nerazzurro che ha un piede sulla linea dell’area e, in base alla prospettiva dell’immagine, ha il braccio in questione oltre la linea. Nessun fischio, ma l’impressione è che sia un episodio da potenziale rigore. Al 34’ l’Inter la sblocca con la rete di Lukaku: Zapata rimane a terra e protesta, ma l’impressione è che vada giù avvertendo il tocco sulla schiena dell’avversario, ma che non ci sia niente di falloso”.

