GdS – Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia: Gattuso è davanti ma Conte ci crede

La data ancora non è certa, ma l’evento sta già scaldando gli animi. Napoli-Inter sarà una delle due semifinali di ritorno della Coppa Italia 2020 e rappresenterà il ritorno del calcio dopo questo lungo periodo di stop. Un evento imperdibile impreziosito ulteriormente dalla posta in palio e dall’accoppiamento che promette spettacolo.

All’andata, giocata a San Siro, Gattuso è riuscito a portarla a casa grazie ad una magia di Fabian Ruiz da fuori area e con un atteggiamento piuttosto difensivo; altrettanto dovrà essere al San Paolo in cui il Napoli aspetta un’Inter arrembante e assetata di rimonta. Entrambe le squadre puntano fortemente su questa partita: da una parte per il Napoli sarebbe l’occasione perfetta per riscattare una stagione fatta più da bassi che da alti, per la sponda nerazzurra rappresenterebbe l’accesso ad una finale a ben 9 anni di distanza dall’ultimo titolo vinto (proprio la Coppa Italia contro il Palermo nel 2011).

Da una parte Gattuso ha ritrovato Koulibaly ma in compenso ha perso Manolas, ora ai box, mentre dall’altra Conte ha finalmente tutto il gruppo al completo e sta spingendo forte ad Appiano per fare in modo che i ragazzi recuperino una condizione accettabile. Sarà una partita estremamente tattica che vede il Napoli fortemente favorito avendo ottenuto il risultato favorevole fuori casa, ma che allo stesso tempo vedrà un’Inter tutto tranne che arrendevole e pronta a far male agli azzurri con la Lu-La come in occasione del match di campionato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!