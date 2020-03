GdS – Nazionale, un anno per migliorare ancora. E c’è Bastoni tra le possibili novità

C’è anche il nome di Alessandro Bastoni tra gli osservati speciali della Nazionale di Roberto Mancini. Come raccontato infatti da La Gazzetta dello Sport, il ct degli Azzurri sarebbe al lavoro per concentrare al meglio l’attenzione in vista delle possibili scelte per l’Europeo, con il rinvio al 2021 che potrebbe favorire un’analisi ancor più ampia dei calciatori a disposizione.

Il centrale dei nerazzurri è riuscito a mettersi in mostra con la squadra di Antonio Conte nonostante la concorrenza ed i nomi. Uno su tutti, quello di Diego Godin, arrivato come futuro pilastro della retroguardia interista ma troppo spesso protagonista di qualche disattenzione di troppo. L’ex Parma ha convinto il suo tecnico ed i tifosi, regalando prestazioni importanti che hanno catturato sia l’interesse delle grandi del calcio europeo sia l’attenzione del ct Mancini. La sua Nazionale in un anno potrà migliorare ulteriormente ed Alessandro Bastoni è pronto a mettersi nuovamente in gioco per conquistare la maglia azzurra.

