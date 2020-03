GdS – Non solo Serie A, anche in Europa i giocatori si riducono lo stipendio

Un’emergenza sanitaria che non ha colpito solo l’Italia bensì tutta l’Europa e tutto il mondo: lo sport – e dunque anche il calcio – si è fermato in ogni disciplina ed in ogni paese. Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si fa un’analisi sulla situazione del Vecchio Continente per quanto riguarda il taglio stipendi: i campionati sono fermi e le casse dei veri potrebbero andare in difficoltà.

Non solo in Serie A dunque se ne parla – con la Juventus primo club ufficialmente ad averlo attuato – ma anche in Bundesliga dove sono già otto le squadre che hanno ridotto gli stipendi dei propri giocatori: Borussia Mönchengladbach, Dortmund, Bayern, Schalke, Friburgo, Colonia, Union Berlin e Mainz. In Francia tutti e 20 club – dunque anche il PSG – hanno aderito con un -30% sui loro guadagni.

Più complicate le situazioni di Premier League e Liga: in Inghilterra i club stanno parlando per creare un fondo per salvare società delle serie minori. L’accordo dovrebbe essere sul 20% dello stipendio. In Spagna invece poiché – riporta il quotidiano – sia Barcello che Atletico Madrid hanno chiesto allo Stato il sistema di cassa integrazione, con sospensione dei contratti dei calciatori. Il provvedimento però dovrà essere direttamente attuato dal Governo.



