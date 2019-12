GdS – Novità San Siro: nuovo incontro in giornata per ridiscutere del masterplan

Dopo un paio di settimane circa, riapre il tavolo delle “trattative” tra Inter, Milan e comune. Dopo quello del 3 dicembre, infatti, ecco un altro incontro previsto per oggi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Sul piatto la necessità di proporre un nuovo masterplan per la rifunzionalizzazione di San Siro in caso di costruzione del nuovo stadio.

Nel frattempo però, un ingegnere del Politecnico e uno studio di architettura hanno proposto due nuovi progetti per fare in modo che vengano soddisfatte le esigenze dei due club e al tempo stesso venga salvato il vecchio impianto. Entrambi i progetti inoltre avrebbero costi molto contenuti, tra i 100 e i 250 milioni, e permetterebbero di giocare anche con i lavori in corso.

Il primo prevederebbe di salvare due anelli e le torri, con lo spostamento dei servizi in una galleria panoramica, mentre l’altro salverebbe due anelli con la creazione di un “anello 0” ottenibile interrando il campo da gioco.

