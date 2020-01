GdS – Oggi la decisione del Giudice Sportivo: Lautaro rischia anche la Lazio. Solo multa per Conte?

Tensione in casa nerazzurra. Oggi saranno rese note le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo il finale rovente di Inter-Cagliari che ha portato all’espulsione di Lautaro Martinez: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro sarà sicuramente assente nel derby contro il Milan in programma il 9 febbraio perché sotto le due giornate non si andrà, ma il rischio per Conte è di non averlo a disposizione anche contro la Lazio.

Lautaro, ma non solo. C’è attesa per capire quale sarà la decisione sugli altri giocatori coinvolti nel parapiglia finale, come Berni e Ranocchia, e su Conte che si è rivolto energicamente verso Manganiello dopo il triplice fischio finale: in questo caso però la sanzione potrebbe limitarsi a un’ammenda.

