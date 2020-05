GdS – Oriali rinuncia all’Italia e sposa l’Inter: novità attese in vista degli Europei

Una rinuncia apprezzata dall’intero mondo che circonda la Nazionale. Lele Oriali, rientrato all’Inter in estate in veste di dirigente, ha infatti scelto di chiudere momentaneamente la porta all’Italia ed al suo ruolo di team manager, concentrandosi esclusivamente sulla Beneamata. La Gazzetta nello Sport nel dettaglio racconta la rinuncia volontaria dell’ex calciatore dell’Inter che ha scelto di rimettere il suo mandato nelle mani del presidente della Figc Gabriele Gravina dopo il rinvio di Euro 2020.

Un contratto congelato e che lo vedrà impegnato esclusivamente con l’Inter per diversi mesi, fino al momento in cui verrà scelto di dover decidere. Il suo rapporto con la Nazionale sarebbe stato discusso subito dopo gli Europei ma con il rinvio dettato dall’emergenza Coronavirus è stato lo stesso Oriali a rinunciare al contratto professionale ed economico. Gravina e Mancini spingono per riaverlo nello staff, in vista di Europei ed anche Mondiali, ma il dirigente interista sarà costretto a riflettere sul doppio impegno tra Beneamata e Nazionale, considerato comunque gravoso. Al momento però Oriali continua ad affiancare Conte all’Inter: per una decisione definitiva è ancora presto.



