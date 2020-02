GdS – Padelli ingrana la sesta: nel mirino il primo clean sheets casalingo contro la Sampdoria

Sesta gara da titolare ed una fiducia che cresce col passare dei minuti, il tutto per blindare la porta dell’Inter. Toccherà ancora a Daniele Padelli difendere i pali nerazzurri, anche nel match di San Siro contro la Sampdoria. Il portiere di Lecco, secondo di Handanovic ancora ko per l’infortunio al mignolo, prolungherà ulteriormente la striscia di gare consecutive giocate con i colori interisti, aspettando il passaggio del testimone nei confronti del numero uno sloveno.

Imbattuto alla prima, contro l’Udinese, giocata in trasferta. Poi i dubbi del derby, tra le incertezze sui gol di Rebic ed Ibrahimovic. Napoli in Coppa Italia e Lazio in Serie A lo hanno costretto alla sconfitta senza colpe di fronte ai partenopei e con qualche dubbio di reparto invece nella sfida dell’Olimpico. Dal campionato all’Europa League, contro il Ludogorets ha festeggiato il suo secondo clean sheets stagionale e punta ad arricchire lo score anche contro la Sampdoria. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, di fronte a sé non troverà un super attacco: 26 i gol dei blucerchiati in campionato, con la squadra di Ranieri che è riuscita a far meglio solo di Spal, Brescia e Udinese. A San Siro per tornare in fiducia: Padelli è pronto e vuol chiudere ogni varco tra i pali dell’Inter.

