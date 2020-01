GdS – Passi avanti per Eriksen e rischi per Vidal: manovre bollenti a centrocampo

Per Eriksen molto, se non tutto, dipenderà dalla situazione che lega con un filo sottile Arturo Vidal all’Inter. Un riassunto del mercato nerazzurro quest’oggi su La Gazzetta dello Sport, con Marotta ed Ausilio impegnati per rinforzare soprattutto il centrocampo di Antonio Conte. Crescono gli interrogativi sul futuro del cileno a Barcellona, nel caos tra il possibile addio di Valverde. In caso di cambio in corsa sulla panchina blaugrana, il centrocampista rischierebbe di allontanarsi definitivamente, tendendo la mano ad Eriksen per il passaggio del testimone come priorità interista.

Per il danese l’Inter ha compiuto dei passi avanti importanti, con il giocatore che ha aperto ad un possibile trasferimento già a gennaio agli ordini di Conte. Stipendio da 10 milioni netti e “disturbo” al Tottenham di 20 invece per il cartellino, anticipando lo scatto in questo inverno. Nessun aggiornamento sull’inserimento di Vecino nella trattativa, mentre proseguono i dialoghi in direzione Milan per Politano e Kessie. I rossoneri sono alla ricerca del sostituto ideale del centrocampista e potrebbero sciogliere gli ultimi dubbi già nella prossima settimana. Tutto è ancora aperto in chiave mercato per l’Inter.

