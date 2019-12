GdS – Passi in avanti per Vidal: prima offerta sul piatto e pista del prestito ormai abbandonata

Continua senza sosta il pressing dell’Inter per arrivare ad Arturo Vidal. Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero infatti pronti a presentare la prima offerta cash. Non più un prestito secco ma 12 milioni sul piatto, con i blaugrana convinti di volerne incassare almeno 25 per la partenza del cileno. Resta la distanza, ma rispetto agli ultimi giorni i nerazzurri sono più vicini al centrocampista.

Valverde spera di contare ancora sulla sua mezzala che, alla lunga, si sta rivelando più affidabile dei titolari. La dirigenza dei catalani invece continua a tenere alte le pretese per avvicinare il tetto di 150 milioni da incassare entro luglio e non sembra per ora decisa nel trovare un punto d’incontro con la Beneamata. Non è escluso, secondo la rosea, un nuovo assalto a cavallo del nuovo anno: Zhang ha dato il via libera per la trattativa non più bloccata sul prestito secco, per un gennaio che si preannuncia bollente.

