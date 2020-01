GdS – Per Eriksen pronto lo stesso stipendio di Lukaku: saranno loro i nerazzurri più pagati

Conti alla mano, l’Inter resta distante dalla regina degli stipendi in Serie A. La Juventus guarda tutti dall’alto in basso anche grazie ai 31 milioni netti percepiti da Cristiano Ronaldo. I nerazzurri però si difendono bene e sono pronti a ridurre le distanze con i bianconeri anche in termini economici grazie all’arrivo di Christian Eriksen. La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio il lato economico della trattativa, con il danese pronto a raggiungere Romelu Lukaku in cima alla lista dei paperoni interisti.

7,5 milioni fissi e 1,5 invece di bonus praticamente certi sia per il gigante belga, acquistato dall’Inter la scorsa estate, sia per il centrocampista del Tottenham, mai così vicino ad indossare i colori della Beneamata. Sarebbero loro, in caso di lieto fine, i calciatori più pagati della società interista: meglio di loro solo Antonio Conte, al comando con 11 milioni di stipendio. Diego Godin e Alexis Sanchez chiudono il podio degli stipendi più alti tra i calciatori interisti (rispettivamente 5+1 e 5 milioni) ma sperano di essere superati dal danese, pronto a rompere gli equilibri in casa nerazzurra.

