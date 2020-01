GdS – Politano-Kessie, rallenta l’idea di scambio: la frenata arriva da Pioli

Politano da una parte, Kessie dall’altra. Inter e Milan avevano pensato allo scambio, ma i bollenti spiriti dei primi giorni di trattativa ora sembrano più freddi. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che raccoglie le sensazioni in merito al possibile affare, con l’esterno interista in uscita ma non più così pronto a sposare il progetto rossonero, il tutto per colpa di Pioli.

Il nuovo 4-4-2 del suo Milan sembra aver regalato garanzie maggiori al tecnico, chiudendo di fatto le porte ad un possibile arrivo dell’interista. La pista non è però tramontata ma rappresenta, per l’Inter, una trattativa non prioritaria rispetto ai nomi caldi come Eriksen o Vidal. L’ad dei rossoneri Gazidis ha storto il naso al pensiero di una cessione del centrocampista in prestito dopo averlo pagato 28 milioni di euro nel 2017 ma la porta non si è ancora chiusa. I cugini dell’Inter avrebbero già messo nel mirino il sostituto di Kessie per accogliere Politano: si tratta di Duncan del Sassuolo che piace ai rossoneri ma che costa almeno 20 milioni. Per ora non sono previsti passi in avanti nell’affare, ma nella Milano nerazzurra non mancano gli estimatori per l’ivoriano.

