GdS – Premio fair play per Lukaku: il gigante belga entra nella Hall of Fame del calcio italiano

Anche Romelu Lukaku tra i nuovi riconoscimenti inseriti nella Hall of Fame del calcio italiano. Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, il prossimo 4 maggio il gigante belga, protagonista con l’Inter, riceverà il premio dedicato alla memoria di Davide Astori istituito per i gesti più belli in chiave fair play. Decisivo per l’ex Manchester United, da sempre impegnato in prima linea nella lotta al razzismo, il “regalo” a Sebastiano Esposito in occasione della sfida contro il Genoa segnata dal calcio di rigore del baby nerazzurro.

Tra i premiati anche la calciatrice Sara Gama, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, il numero uno della Federcalcio polacca Zbigniew Boniek, Andrea Pirlo e tanti altri protagonisti che si sono distinti nel mondo del calcio. Assegnati anche due premi legati alla memoria in onore di Gigi Radice, scomparso nel dicembre del 2018, e Pietro Anastasi, morto nel gennaio di quest’anno. Tra i nomi di spicco dunque anche quello di Romelu Lukaku, protagonista per il gesto di fair play nei confronti del suo compagno Esposito: una scelta che non è passata inosservata.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!