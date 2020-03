GdS – Prima Napoli, poi Juventus: la strana aria che tirava alla Pinetina

E’ stata una mattinata decisamente strana quella di oggi ad Appiano Gentile: l’Inter sarebbe dovuta partire per Napoli dopo la seduta delle 12:00 per affrontare il ritorno di semifinale di Coppa Italia. Invece ancora una volta il rinvio – il terzo in dieci giorni – e dunque una partita e concentrazione saltata.

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’aria che si respirava al Centro Sportivo Suning era caratterizzata dall’incertezza, incertezza che regna in questi giorni di emergenza nel nostro Paese. In attesa dell’ufficialità il prossimo avversario dell’Inter sarà la Juventus domenica sera. Altra sfida, altri avversari, altra gara da preparare: tutto in tre giorni, a meno di clamorosi colpi di scena.



