GdS – Rilancio di Inter e Milan: presentato al Comune il nuovo progetto per il Meazza

Inter e Milan, dopo un mese di silenzio e di lavoro, sono tornati a discutere con il Comune di Milano del futuro di San Siro e del nuovo stadio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club hanno presentato un progetto che prevede una trasformazione del Meazza in una sorta di cittadella dello sport aperta a tutti, con tanto verde e negozi.

Ieri in Comune il presidente del Milan Paolo Scaroni e l’a.d. corporate dell’Inter Alessandro Antonello hanno presentato i progetti degli studi Populous e Manica-Sportium, rivisitati secondo quanto emerso dai tavoli con Palazzo Marino di fine 2019. L’idea è quella di provare a tenere viva una traccia dello stadio di oggi, pensare di avere un nuovo stadio che coesista con l’impianto storico è impossibile. Così, restando confermate le idee della Cattedrale e degli Anelli di Milano, i due stadi ancora in corsa per diventare la nuova casa di Inter e Milan, gli studi di architettura hanno reinventato tutta la zona di San Siro.

